В Москве нашли частично обгоревший труп пенсионерки

Полиция Москвы обнаружила обгоревшее тело пенсионерки в западной части столицы. Труп 66-летней женщины был найден в одной из квартир по улице Лукинской. Полицейским пришлось вскрыть входную дверь, чтобы попасть внутрь.

Соседи пенсионерки сообщили о том, что из помещения идет дым. Сотрудники полиции обнаружили на кровати со следами горения матраца частично обгоревший труп 66-летней женщины. Согласно предварительным выводам, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. После проведения судмедэкспертизы специалисты определят точную причину, по которой умерла жительница Москвы.