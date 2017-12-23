Российский лидер считает масштабы бедности в стране унизительными

Глава России Владимир Путин высказался о масштабах бедности в стране. По словам президента, российские власти твердо намерены продолжать активную работу по решению данной важнейшей проблемы.

Путин подчеркнул, что не следует разбрасывать деньги, как это было в 90-е годы прошлого века, когда множество обязательств перед россиянами выполнены не были, передает издание "Известия". Российский лидер добавил, что залогом устойчивого развития государства является именно благополучие населения.

Кроме того, как отмечает РИА "Новости", масштабы бедности в нашей стране в настоящий момент являются унизительными и с этим необходимо бороться.