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Российский лидер считает масштабы бедности в стране унизительными

23 декабря 2017, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российский лидер считает масштабы бедности в стране унизительными
фото: pixabay.com

Глава России Владимир Путин высказался о масштабах бедности в стране. По словам президента, российские власти твердо намерены продолжать активную работу по решению данной важнейшей проблемы.

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Путин подчеркнул, что не следует разбрасывать деньги, как это было в 90-е годы прошлого века, когда множество обязательств перед россиянами выполнены не были, передает издание "Известия". Российский лидер добавил, что залогом устойчивого развития государства является именно благополучие населения.

Кроме того, как отмечает РИА "Новости", масштабы бедности в нашей стране в настоящий момент являются унизительными и с этим необходимо бороться.

 

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Видео, как жители захваченных в Донбассе сел начинают бунтовать против ВСУ

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Маткапитал начнут принимать в качестве первого взноса за льготную ипотеку

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Посол США в России считает русский рок «неплохим»

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Киркоров пристыдил Европу за безвкусно наряженные елки

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В Москве нашли частично обгоревший труп пенсионерки

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