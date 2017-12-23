Зюганов о захоронении тела Ленина: отстаньте, гробокопатели!

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он и его соратники ни за что не позволят захоронить тело Владимира Ленина. Об этом политик сообщил в субботу, 23 декабря, в рамках съезда компартии.

Зюганов заметил, что, согласно результатам опроса, 56 процентов граждан в настоящий момент оценивают роль Ленина с положительной точки зрения и считают его "творцом новой истории". Лидер КПРФ с трибуны призвал "гробокопателей и мерзавцев" отстать от Красной площади и Мавзолея. Политик подчеркнул, что не даст кому-либо разрушить некрополь, перелает сегодня ТАСС.

Уточняется, что столь жесткое заявление Геннадия Зюганова вызвало восторженные возгласы и аплодисменты делегатов.