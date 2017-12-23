Профиль Рамзана Кадырова в Instagram заблокирован

Сегодня стало известно, что в социальной сети Instagram заблокировали профиль главы Чечни Рамзана Кадырова. При попытке зайти в аккаунт политика, программа сообщает, что страница недоступна.

Речь идет о профиле под названием @kadyrov_95. В настоящий момент не сообщается, с чем именно связана эта проблема, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувшую среду чеченский лидер Рамзан Кадыров и еще четверо граждан России попали в санкционный "список Магнитского". Политик заявил, что подобное отношение связано с неспособностью Соединенных Штатов Америки простить ему деятельность, направленную на активную борьбу с терроризмом.





