Чем Карабаш поразил «Горный Урал»?

Первые лица двух десятков городов и муниципальных районов, входящих в ассоциацию «Горный Урал», побывали в Карабашском городском округе. В ходе рабочего визита они смогли обратить внимание как на промышленную, так и на социальную жизнь города.

Гости побывали на главном городском заводе, одном из первых в России металлургических предприятий — ЗАО «Карабашмедь» (сейчас предприятие группы «Русская медная компания»). Руководители муниципалитетов не только смогли осмотреть его цеха, но и получили пояснения касательно работы кислородных станций, систем газоочистки и в целом сернокислотного производства. Особое впечатление произвела на посетителей программа модернизации производства, которая претворялась в жизнь на протяжении долгого периода времени. За 13 лет с тех пор, как ЗАО «Карабашмедь» вошло в компанию РМК, на повышение его экологической безопасности было направлено более 18 млрд рублей. Объем выбросов завода сейчас в двадцать раз меньше, чем в двухтысячные годы, хотя производственную планку предприятие не опускает.

В этом году на предприятии была установлена механизированная механизированная линия розлива черновой меди. Также в ближайшее время должны «встать в строй» три новых конвертера с газоплотными напыльниками — сейчас они устанавливаются. Модернизация ждет и систему газоочистки. Всего за этот и следующий год Русская медная компания направит на техническое переоснащение предприятия более 2,3 млрд рублей. Это позволит не только увеличить мощности, но и существенно снизить давление на экологию.

Эффект подобных мер заметен невооруженным глазом. Заместитель главы Карабашского городского округа по экономике и финансам Ирина Тарасова обратила внимание гостей на белизну снега рядом с территорией завода. Как человек, выросший в Карабаше, она смогла вспомнить, что еще несколько десятков лет назад снег здесь был «полосатым», серо-черным. Теперь о таком говорить уже не приходится.









Гости города не только обратили внимание на промышленный потенциал Карабаша, но и заинтересовались его социальной сферой. Они осмотрели спорткомплекс «Металлург», построенный в городе благодаря поддержке РМК. Также в этом году в Карабаше отремонтировали санаторий-профилакторий «Синегорье» и ряд других объектов. Всего на эти цели за 10 месяцев 2017 года было направлено 313 млн рублей. Социальные объекты, кажется, произвели на гостей не меньшее впечатление, чем производственные.

- Спортивный комплекс «Металлург» выглядит очень солидно. Особое внимание обратил на себя тренажерный зал: он качественно, достойно обставлен, - отметил председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Вячеслав Мартынов. - Можно вспомнить, что некоторое время назад Карабаш считали достаточно депрессивной территорией. Сейчас можно с уверенностью сказать, что это не так. В депрессивных территориях таких спортивных залов не бывает!

Не упустили главы муниципалитетов и возможности пообщаться с горожанами: в качестве собеседников выступили ветераны из секции «Активное долголетие». Конечно, они тоже смогли немало поведать о том, как изменился город на протяжении последних лет.