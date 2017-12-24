Опубликован гороскоп Павла Глобы на 2018 год для всех знаков Зодиака

Что ждет нас в 2018 году? Ответ на этот вопрос знает известный российский астролог Павел Глоба. В интернете некоторое время назад был опубликован его краткий прогноз для всех знаков Зодиака.

Для Овнов следующий год должен стать точкой отсчета в поисках согласия с внешним миром. Постепенно представители этого знака придут к балансу между своими и чужими интересами, но для этого им придется поучиться внимательности и преданности.

К Тельцам звезды в 2018-м будут благоволить, поэтому их ждет головокружительный успех в делах. Павел Глоба рекомендует людям, родившимся под этим знаком, приступать к реализации своих планов сразу же после окончания праздничных каникул.

Удачным обещает быть следующий год и для Близнецов. На работе их наконец-то повысят и начнут уважать. Также в первые два месяца 2018-го ожидаются приятные события в личной жизни.









Раков в январе захлестнут амурные похождения, которые могут перевернуть их жизнь. В целом, будущий год откроет для представителей данного знака новые возможности и перспективы во всех сферах жизни. Людям, которые хотели создать семью, нужно начать действовать.

Львам Павел Глоба рекомендует в 2018-м расслабиться. Ранее они хорошо потрудились, настало время отдохнуть. Приступать можно прямо в январе. В течение этого месяца следует как можно больше путешествовать и развлекаться.

Дев в новом календарном периоде ждут приятные знакомства и неожиданные предложения. Принимать эти подарки судьбы нужно смело и без оглядки, поскольку они должны стать стимулом к дальнейшим свершениям.

Будет благосклонна Вселенная в 2018-м и к Весам. Их посетит немало творческих идей, реализация которых может принести материальную выгоду и признание. Без сложностей на этом пути не обойдется, но выдержанные Весы успешно преодолеют все испытания.

А вот Скорпионам нужно готовится к ударам судьбы в новом году. Проблемы могут возникнуть, в первую очередь, на личном фронте. Справиться с трудностями поможет осторожность и осмотрительность.









На Стрельцов сразу после праздничных каникул свалится много работы. Они должны держаться, поскольку раздражение повлечет лишь дополнительные сложности. Кроме того, звезды советуют представителям знака не бояться свежих эмоций и чувств.

Главная цель Козерогов в 2018-м – переосмысление своей жизни и переоценка ценностей. Чем раньше они начнут это делать, тем лучше.









Водолеям в следующем году Павел Глоба настоятельно рекомендует заняться творчеством. Оно поможет справиться с накопившимися делами. При этом разобраться с самыми важным их них нужно будет до наступления февраля.

Рыбам 2018-й принесет много волнений. Единственный способ остаться на плаву для них – проявить рассудительность. Также люди, рожденные под данным знаком, не должны воздерживаться от разумного риска, пишет сайт year2018.net.