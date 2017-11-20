Эксперты рассказали, как быстро завести автомобиль, если сел аккумулятор

Эксперты задались целью помочь автовладельцам пережить зиму и назвали четыре самых быстрых и надежных способа реанимировать аккумулятор автомобиля, если он разрядился. Советы подействуют лишь тогда, когда машина исправна.

Первым в списке идет возможность воспользоваться чужим аккумулятором. Для этого автомобилистам нужны будут два провода с подходящими контактными клеммами-щипцами. Сначала заглушается автомобиль-донор, после “на контакт” ставят неисправный аккумулятор. Специалисты советуют, что авто с разряженным аккумулятором должно после “соединения” с донором немного поработать. И только после этого провода можно будет отсоединить.

Заглохший автомобиль можно запустить "с толкача". Такой способ тоже распространен и порой весьма действенен. Правда, подходит он только для машин с механической коробкой передач.

Если машина перестала заводиться в гараже или недалеко от дома — вам повезло. В этом случае вы можете воспользоваться самым быстрым и безопасным способом реанимации автомобиля — запустить двигатель с помощью пускового устройства. Только это устройство подходит для пуска любых автомобилей.

Наконец, последний метод – веревка и домкрат. Пожалуй, это самый сложный способ. Необходимо поднять одно из ведущих колес с помощью домкрата, включить зажигание и вторую передачу. Потом нужно намотать веревку вокруг колеса и резко дернуть. Повторять до тех пор, пока двигатель на запустится.