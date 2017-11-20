Мошенники придумали новый способ обманывать россиян, требуя назвать номер СНИЛС

Пенсионный фонд России призывает россиян быть бдительными. Мошенники придумывали новый способ, как обмануть граждан. В ПФР предупредили россиян о новых сайтах в Интернете, предлагающих проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов".

Россиянам предлагают ввести свои паспортные данные или номер СНИЛС. Если человек поверил, ввел данные, ему приходит сообщение о якобы положенных выплатах. Чаще всего - в размере 100 тысяч рублей. Далее этому человеку предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков. Взамен мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

Пенсионный фонд России призывает россиян быть бдительными и бережно относиться к своим персональным данным. Не вводить данные на незнакомых сайтах, так как ими могут завладеть злоумышленники. Не переводите деньги мошенникам.

"Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг", - призывают в ПФР.