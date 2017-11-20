Эколог расскажет Путину о ситуации с Коркинским карьером

Владелец Челябинской угольной компании (ЧУК) и «Южуралзолото», олигарх Константин Струков собирается бросить Коркинский разрез. О ситуации расскажет президенту России Владимиру Путину эколог Максим Шингаркин.



Напомним, что г-н Струков обещал президенту в 2012 году взять на себя обязательства по рекультивации Коркинского разреза. Кроме того, он обещал выделить миллиард рублей на расселение жителей опасных зон, граничащих с осыпающимися бортами карьера.



Как показала проверка Счетной палаты РФ, миллиард на эти цели выделен не был. А на рекультивацию разреза Струков запросил 30 миллиардов рублей. Чтобы решить задачу, РМК создала вместе с ЧУК предприятие «Промрекультивация», чтобы подготовить борта разреза к заполнению переработанной породой с Томинского ГОКа, однако теперь руководитель ЧУК желает вывезти технику, уволить людей и обанкротить бизнес, считает эколог Шингаркин.



- Бросать опасный объект, угрожающий чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, под занавес Года экологии в России является, мягко говоря, крайним проявлением гражданской несознательности, - рассказывает Максим Шингаркин. – Два года назад предсказал, что Струков попытается сбежать с объекта. И сейчас предупреждаю, что не дам ему все бросить и не исполнять обязательства по рекультивации разреза.



Максим Шингаркин намерен донести ситуацию до президента страны Владимира Путина и уверен, что его реакция последует незамедлительно.