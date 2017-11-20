Защита автоледи, сбившей мальчика в Балашихе, обжаловала приговор

Адвокат Ольги Алисовой, приговорённой судом к трём годам колонии-поселения за ДТП, в результате которого в подмосковной Балашихе погиб шестилетний мальчик, обжаловал приговор.

Адвокат Наталья Куракина попросила направить дело на пересмотр, - сообщает РИА Новости.

Приговор автоледи, сбившей "пьяного мальчика", был оглашён 15 ноября. Алисова просила суд назначить ей условный срок или предоставить возможность воспитывать дочь до достижения ею 14-летнего возраста. Но её приговорили к отбыванию срока наказания в колонии-поселении.

Дело о гибели малыша в ДТП в подмосковной Балашихе получило широкий общественный резонанс после того, в заключении эксперт написал, что в крови ребёнка обнаружен алкоголь.

В ходе расследования дела было доказано, как алкоголь появился в крови ребёнка.