Патриарх Кирилл предрек начало конца света

Патриарх Кирилл заявил, что сейчас всем нужно осознать ответственность за род человеческий и затормозить сползание "в бездну окончания истории". Он выступил против искусства, которое демонстрирует грех. Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил картину

По словам патриарха, "грех демонстрируется ... через кинематограф, через театр". Патриарх видит в последних событиях приближение конца света, описанного апостолом Иоанном Богословом в библейской книге "Откровение". Он считает, что творческая интеллигенции сегодня "повторяет губительную ошибку своих предшественников", доведших страну до гибели — революционных событий. По его мнению, в это время необходимо сплотиться всем социальным группам русского народа, потому что начинается период, являющийся критическим для человеческой цивилизации.

Патриарх говорит, что не имеет в виду все современное искусство. Речь идет лишь о той его части, что претендует на некую "особую роль". Такие слова патриарх произнес во время проповеди в столичном храме Христа Спасителя, передает "Интерфакс". Говоря о приближении конца света, глава РПЦ отметил, что отдаление всеобщей гибели зависит от нас самих.