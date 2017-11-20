Магаданские коммунальщики просят у горожан помощи в уборке снега

Власти Магадана обратились к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега. Коммунальные службы не справляются с сугробами. Регион заметает вторые сутки. Мощный циклон принес не только мокрый снег. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщает Общественное Телевидение России.

Закрыта трасса "Магадан-Балаганное-Талон", там нулевая видимость и сугробы. Сейчас на дороге работают 14 единиц техники. В области отменили несколько внутренних авиарейсов. В самом Магадане практически все автомобилисты предпочли оставить машины дома. Те, кто всё-таки сел за руль, в обязательном порядке взяли с собой лопату и трос. В сугроб можно попасть прямо в центре города. В магаданских школах отменены занятия для учеников с первого по восьмой классы.







Ангелина Бирюкова, директор школы №13 Магадана: "Сегодня все проинформированы оказались. Были несколько человек из начальных классов, родители заехали за ними. Дети получили задание. Сейчас у всех учителей есть группы в WhatsApp, так что все получили задания".

По прогнозам синоптиков, сильный ветер и снегопад сохранятся в регионе ещё сутки. Затем наступит временная передышка. А к концу недели на Колыму придёт новый циклон.