Синоптики рассказали, какую погоду москвичам ожидать к выходным
20 ноября 2017, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Гидрометцентре России рассказали, какую погоду москвичам ожидать к выходным на этой неделе.
Синоптики утверждают, что к субботе температура воздуха в столице упадет до минус 10 градусов. В течение недели постепенно похолодает не только в столице России, но и в Подмосковье, передает Агентство городских новостей "Москва".
Предполагается, что в дневное время 24 и 25 ноября столбик термометра будет показывать не выше минус 6 градусов, а ночью – до минус 10. Кроме того, местами на столицу опустится снег.
Ранее сообщалось, что двадцатиградусные морозы в Москве "отменились".