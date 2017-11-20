Синоптики рассказали, какую погоду москвичам ожидать к выходным

В Гидрометцентре России рассказали, какую погоду москвичам ожидать к выходным на этой неделе.

Синоптики утверждают, что к субботе температура воздуха в столице упадет до минус 10 градусов. В течение недели постепенно похолодает не только в столице России, но и в Подмосковье, передает Агентство городских новостей "Москва".

Предполагается, что в дневное время 24 и 25 ноября столбик термометра будет показывать не выше минус 6 градусов, а ночью – до минус 10. Кроме того, местами на столицу опустится снег.

Ранее сообщалось, что двадцатиградусные морозы в Москве "отменились".