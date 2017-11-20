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Дом под защитой. Советы экспертов ESET по безопасности домашней сети

20 ноября 2017, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Дом под защитой. Советы экспертов ESET по безопасности домашней сети

Интернет и сопутствующие технологии развиваются с огромной скоростью. А вместе с ними растет и количество киберугроз. Эксперты ESET рассмотрели возможные проблемы, связанные с безопасностью домашней интернет-сети, и подготовили советы для пользователей.

«А правда можно следить за человеком по веб-камере, а он даже не догадается?
Недавно знакомый сказал, что раньше этим занимался и это несложно. Можно подключиться к любому компу с веб-камерой (а у ноутбука она всегда есть) и видеть человека – достаточно знать адрес и IP. Теперь я боюсь, что он может за мной следить».

К сожалению, взлом веб-камеры вполне реален. Чтобы его выполнить, не требуется высокая квалификация или труднодоступный инструментарий спецслужб. В теории доступ к камере может получить любопытный родственник, бывший возлюбленный (возлюбленная) или хакеры-самоучки.

Чтобы обезопасить себя, можно заклеить веб-камеру – по данным опроса ESET, так поступают 20% российских пользователей. Но это не выход, если вы совершаете видеозвонки регулярно – проще установить антивирус с функцией защиты веб-камеры. Такая возможность предусмотрена в комплексном решении ESET NOD32 Smart Security Family. Функция контролирует процессы и приложения, которые пытаются получить доступ к камере. Когда подозрительное приложение «проявит интерес» к вебке, программа выведет на экран соответствующее предупреждение для пользователя.

«Моим интернетом пользуются соседи! Как поставить пароль? Это уже невозможно, будто полдома сидит на моем канале».

Распространенная проблема. На роутерах – купленных или взятых в аренду у провайдера – обычно стоят настройки доступа в интернет по умолчанию. Чаще всего при первичном подключении логин и пароль одинаковые – admin. Реже в качестве стандартного пароля производители роутеров используют комбинацию 1234. Именно из-за простого пароля соседи и подключаются – перебирают популярные пароли. Рекомендуем сменить пароль на свой, более сложный.

В комплекте с вашим роутером наверняка был диск – если можете его найти, используйте для получения доступа к настройкам. Как вариант, откройте браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1; 192.168.0.1 или 192.168.2.1.

Введите логин и пароль – если классическое admin/admin не подходит, уточните пароль по умолчанию на сайте производителя или обратитесь в службу поддержки.

Найдите вкладку «Настройки безопасности» («Настройки беспроводной сети») и выберите тип шифрования WPA2. Далее в «Основных настройках» задайте название точки доступа (SSID) и пароль. Проявите креативность – если название точки открывает простор для фантазии, то сложность пароля напрямую связана с безопасностью. Используйте строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы, откажитесь от словарных слов, имен или памятных дат – такой пароль несложно подобрать. Готово – сохраните настройки и перезагрузите роутер.

«Интернет вещей представляет опасность, так как существует вероятность, что умные вещи содержат уязвимости? Чем вообще он отличается от простого интернета?»

Интернетом вещей называют сети устройств, подключенных к «обычному» интернету. Список таких устройств постоянно растет и включает фитнес-браслеты, холодильники, мультиварки и кофемашины, робототехнику, даже зубные щетки.

Развитие интернета вещей влечет и рост угроз – да, ваш умный тостер тоже могут взломать, а безобидный роутер способен вести тайную жизнь, являясь частью ботнета. Обезопасить себя от взлома помогут базовые правила безопасности: сложные пароли, регулярное обновление прошивки.

Поможет и «классическое» решение для безопасности – антивирус. В новой версии продуктов ESET NOD32 доработан модуль «Защита домашней сети». Он позволяет проверить безопасность подключенных устройств – просканировать порты, проверить пароли на предмет устойчивости к взлому. Кроме того, продукт может проверить роутер на предмет сложности пароля и наличия уязвимостей в прошивке – по статистике ESET, на 15% роутеров установлены простейшие пароли, а 7% имеют уязвимости программного обеспечения.

Интернет-вещей дома – не фантастика, а повседневная реальность. Умные устройства опасны ровно настолько, как обыкновенный интернет и электроника. В мире, который невозможно представить без технологического прогресса, не стоит волноваться об этом – достаточно продумать систему современной защиты.

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Защита автоледи, сбившей мальчика в Балашихе, обжаловала приговор

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Российские океанологи сомневаваются в обнаружении у США судна «Любовь Орлова»

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Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро

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Магаданские коммунальщики просят у горожан помощи в уборке снега

Магаданские коммунальщики просят у горожан помощи в уборке снега

Власти Магадана обратились к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега. Коммунальные службы не справляются с сугробами. Регион заметает вторые сутки. Мощный циклон принес не только мокрый снег. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

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Елизавета II не пожелала праздновать 70-летие со дня свадьбы

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Кристина Орбакайте опубликовала фото с венчания мамы Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте опубликовала фото с венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина. "Светлое и красивое событие в нашей семье, венчание Мамы и Максима! Все счастливы", - подписала фото дочь Примадонны.

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Северокорейские СМИ назвали Трампа "умственно отсталым хапугой"

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Ушла из жизни всемирно известная теннисистка

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Прокурор рассказал, как мать Захарченко считала миллиарды рублей

Прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы рассказал, что мама Захарченко преподавала в школе математику. Учет денег вела она. Обнаружена тетрадка в линейку, в котором написаны столбики цифр.

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После анонимного сообщения о бомбе проверяют Останкинскую башню

После анонимного сообщения о бомбе проверяют Останкинскую башню

В понедельник, 20 ноября, сотрудники правоохранительных органов столицы начали проверку Останкинской башни. Ранее сегодня аноним сообщил о том, что в здании телебашни заложено взрывное устройство.

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Новый способ доставки "запрещёнки" заключённым опробован в Курской области

Новый способ доставки "запрещёнки" заключённым опробован в Курской области

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В Зимбабве студенты объявили бойкот занятиям и вышли на улицы

В Зимбабве студенты объявили бойкот занятиям и вышли на улицы

В понедельник студенты Университета Зимбабве бойкотировали занятия и вышли на улицы. Молодые люди заявили, что не вернутся в аудиторию, пока президент страны Роберт Мугабе не покинет свой пост.

//Расследования

Вынесен приговор обвиняемому в убийстве пятерых байкеров в Подмосковье

Вынесен приговор обвиняемому в убийстве пятерых байкеров в Подмосковье

Московский областной суд вынес приговор обвиняемому в убийстве пятерых байкеров в 2016 году в Егорьевском районе Подмосковья. Бывший сотрудник ЧОП Илья Асеев приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Российский ученый: масоны в рамках миссии "Аполлон" искали на Луне хозяев Земли

В СМИ появилась информация о настоящей причине создания американцами проекта по изучению Луны. Российский ученый Александр Семенов убежден, что полет задумали масоны, имевшие определенную цель.

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Мужчина остановился помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб

Мужчина остановился помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб

В Михайловском районе Волгоградcкой области насмерть сбили мужчину, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП. Пешехода доставили в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Немецкие политики призвали Ангелу Меркель уйти в отставку

Немецкие политики призвали Ангелу Меркель уйти в отставку

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В сетях обсуждают выступление новоуренгойского школьника в Германии

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