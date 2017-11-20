Дом под защитой. Советы экспертов ESET по безопасности домашней сети

Интернет и сопутствующие технологии развиваются с огромной скоростью. А вместе с ними растет и количество киберугроз. Эксперты ESET рассмотрели возможные проблемы, связанные с безопасностью домашней интернет-сети, и подготовили советы для пользователей.



«А правда можно следить за человеком по веб-камере, а он даже не догадается?

Недавно знакомый сказал, что раньше этим занимался и это несложно. Можно подключиться к любому компу с веб-камерой (а у ноутбука она всегда есть) и видеть человека – достаточно знать адрес и IP. Теперь я боюсь, что он может за мной следить».



К сожалению, взлом веб-камеры вполне реален. Чтобы его выполнить, не требуется высокая квалификация или труднодоступный инструментарий спецслужб. В теории доступ к камере может получить любопытный родственник, бывший возлюбленный (возлюбленная) или хакеры-самоучки.



Чтобы обезопасить себя, можно заклеить веб-камеру – по данным опроса ESET, так поступают 20% российских пользователей. Но это не выход, если вы совершаете видеозвонки регулярно – проще установить антивирус с функцией защиты веб-камеры. Такая возможность предусмотрена в комплексном решении ESET NOD32 Smart Security Family. Функция контролирует процессы и приложения, которые пытаются получить доступ к камере. Когда подозрительное приложение «проявит интерес» к вебке, программа выведет на экран соответствующее предупреждение для пользователя.



«Моим интернетом пользуются соседи! Как поставить пароль? Это уже невозможно, будто полдома сидит на моем канале».



Распространенная проблема. На роутерах – купленных или взятых в аренду у провайдера – обычно стоят настройки доступа в интернет по умолчанию. Чаще всего при первичном подключении логин и пароль одинаковые – admin. Реже в качестве стандартного пароля производители роутеров используют комбинацию 1234. Именно из-за простого пароля соседи и подключаются – перебирают популярные пароли. Рекомендуем сменить пароль на свой, более сложный.



В комплекте с вашим роутером наверняка был диск – если можете его найти, используйте для получения доступа к настройкам. Как вариант, откройте браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1; 192.168.0.1 или 192.168.2.1.



Введите логин и пароль – если классическое admin/admin не подходит, уточните пароль по умолчанию на сайте производителя или обратитесь в службу поддержки.



Найдите вкладку «Настройки безопасности» («Настройки беспроводной сети») и выберите тип шифрования WPA2. Далее в «Основных настройках» задайте название точки доступа (SSID) и пароль. Проявите креативность – если название точки открывает простор для фантазии, то сложность пароля напрямую связана с безопасностью. Используйте строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы, откажитесь от словарных слов, имен или памятных дат – такой пароль несложно подобрать. Готово – сохраните настройки и перезагрузите роутер.



«Интернет вещей представляет опасность, так как существует вероятность, что умные вещи содержат уязвимости? Чем вообще он отличается от простого интернета?»



Интернетом вещей называют сети устройств, подключенных к «обычному» интернету. Список таких устройств постоянно растет и включает фитнес-браслеты, холодильники, мультиварки и кофемашины, робототехнику, даже зубные щетки.



Развитие интернета вещей влечет и рост угроз – да, ваш умный тостер тоже могут взломать, а безобидный роутер способен вести тайную жизнь, являясь частью ботнета. Обезопасить себя от взлома помогут базовые правила безопасности: сложные пароли, регулярное обновление прошивки.



Поможет и «классическое» решение для безопасности – антивирус. В новой версии продуктов ESET NOD32 доработан модуль «Защита домашней сети». Он позволяет проверить безопасность подключенных устройств – просканировать порты, проверить пароли на предмет устойчивости к взлому. Кроме того, продукт может проверить роутер на предмет сложности пароля и наличия уязвимостей в прошивке – по статистике ESET, на 15% роутеров установлены простейшие пароли, а 7% имеют уязвимости программного обеспечения.



Интернет-вещей дома – не фантастика, а повседневная реальность. Умные устройства опасны ровно настолько, как обыкновенный интернет и электроника. В мире, который невозможно представить без технологического прогресса, не стоит волноваться об этом – достаточно продумать систему современной защиты.