В Екатеринбурге открыли монумент Эрнста Неизвестного «Маска Скорби. Европа-Азия»

21 год назад на 12-м километре Московского тракта, в месте, где было расстреляно 36 762 человека, был воздвигнут Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 1930-1950 годов. Как сообщает пресс-служба свердловского правительства, в рамках одного из этапов реконструкции мемориала в 2015 году началось возведение скульптурной композиции Эрнста Неизвестного, в основание которого была помещена земля из Магадана и Воркуты. Она представляет собой две маски, одна из которых смотрит в сторону Европы, другая – в сторону Азии. Высота монумента три метра, общий вес – шесть тонн. На эти цели из бюджета Свердловской области было выделено 25 миллионов рублей.

«Творчество великого скульптора и художника Эрнста Неизвестного всегда будет значимо для жителей Свердловской области. Светлая, добрая память об этом великом человеке всегда будет жить в сердцах уральцев. А его творение – этот грандиозный, пронзительный монумент – и по смыслу, и по воплощению – станет напоминанием о трагедии массовых репрессий. Маска Скорби взывает к нашей совести, нашим чувствам, к честному осмыслению и осуждению репрессий, к глубокому состраданию жертвам. Наш долг – не допустить забвения, не допустить повторения этих страшных событий. Важно и то, что, как отметил Святейший Патриарх Кирилл, «памятники нужны для исцеления человека». Этот монумент станет важнейшим звеном воспитания патриотизма будущих поколений уральцев», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

В Свердловской области проживает более 17 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавших от политических репрессий. В ходе торжественной церемонии губернатор региона Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость поддержки и помощи им, а также важность безукоризненного выполнения всех социальных обязательств, гарантированных государством.

«Установка монумента – дань памяти жертвам политрепрессий, всем невинно пострадавшим, попавшим под смертельный пресс тоталитарного режима. Это дань уважения к творчеству Эрнста Неизвестного, скульптора с мировым именем, мудрого и мужественного человека. Мы должны жить и работать так, чтобы никогда не повторились трагические страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это главный урок, который мы, всё наше общество должны усвоить, крепко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места – места памяти, печали и покаяния», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Екатеринбург стал второй точкой в «Треугольнике скорби», который задумал Эрнст Неизвестный. Автор предполагал образование треугольника из «Масок Скорби» в трех городах России: Екатеринбурге, Воркуте и Магадане. Первый памятник был установлен в Магадане. Изначальные модели скульптурной композиции «Маски Скорби» Эрнст Неизвестный создал в 1989 году в Нью-Йорке.