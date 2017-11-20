Новая партия бомбардировщиков Су-34 получена ВКС России

В понедельник, 20 ноября, Воздушно-космические силы России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Данную информацию предоставили сегодня в пресс-службе компании "Сухой", где также отметили, что самолеты были направлены в места дислокации с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова.

Как уточняет ТАСС, первый государственный контракт на поставку бомбардировщиков был заключен Минобороны России еще в 2008 году. Предполагается, что в общей сложности до 2020 года российские военнослужащие получат около 150-200 самолетов Су-34.