В сетях обсуждают выступление новоуренгойского школьника в Германии

В соцсетях обсуждают выступление школьника из гимназии Нового Уренгоя в Бундестаге в Германии. Учитель немецкого языка Людмила Кононенко заявила, что на видео, которое стало предметом обсуждения, представлена только часть выступления школьника. Юношу подозревают в поддержке нацизма и жалости к фашистским захватчикам.

В своем докладе юноша рассказал, что его прадедушка – участник Великой Отечественной Войны. Выступление школьника из Нового Уренгоя перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии получило широкий общественный резонанс. В Германии школьник рассказал об истории солдата Вермахта, который оказался в "Сталинградском котле". Он говорил, что немецкий солдат выжил в боях, попал в плен, и "умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года".

Школьник рассказал, как под Копейском Челябинской области нашел могилы "невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать". Депутат Заксобрания ЯНАО от КПРФ Елена Кукушкина направила депутатский запрос в департамент образования, гимназию и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту выступления гимназистов в бундестаге про "невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в так называемом Сталинградском котле", - сообщает URA.ru.

"Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых", — защищает школьника глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Учительница юноши просит не травить подростка понапрасну, а ознакомиться с полной версией его доклада, сообщает издание "Север-пресс".