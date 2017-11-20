Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил картину
20 ноября 2017, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.
Сегодня патриарху исполнился 71 год.
Путин принял священнослужителя в Кремле. Глава государства подарил Патриарху картину «Успенский собор Кремля». Картину написал Владимир Лаповок.
Патриарх Кирилл поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества государства и церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего рождения, в понедельник, 20 ноября, совершил литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
Напомним, именинник предложил всем желающим сделать ему подарок или презентовать цветы, отправить средства на содержание больницы святителя Алексия.