Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил картину

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

Сегодня патриарху исполнился 71 год.

Путин принял священнослужителя в Кремле. Глава государства подарил Патриарху картину «Успенский собор Кремля». Картину написал Владимир Лаповок.

Патриарх Кирилл поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества государства и церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего рождения, в понедельник, 20 ноября, совершил литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, именинник предложил всем желающим сделать ему подарок или презентовать цветы, отправить средства на содержание больницы святителя Алексия.