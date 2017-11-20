Памятник погибшим в Сирии военным появился под Брянском

В поселке Пальцо, который расположен в Брянской области, появился памятник военным, погибшим в Сирии. Торжественное открытие монумента состоялось в минувшее воскресенье в сквере Мужества.

Отмечается, что именно в поселке Пальцо родился и вырос офицер Федор Журавлев, который погиб при исполнении боевой задачи в Сирии 19 ноября 2015 года. Как уточняет РИА "Новости", военнослужащий координировал авиаудары российских ВКС и был убит в ходе наведения ракет.

Подчеркивается, что памятник был установлен рядом со школой, где учился Журавлев. Сенатор от Брянской области Сергей Калашников заметил, что данный монумент является данью памяти всем, кто погиб во имя человечества.