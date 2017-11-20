В Перми сегодня прощаются с девочкой-моделью, скончавшейся в Шанхае

В Перми сегодня прощаются с 14-летней девочкой-моделью, которая работала по контракту в Китае и умерла 27 октября в одной из больниц Шанхая. Директор пермского модельного агентства Эльвира Зайцева подтвердила, что в понедельник, 20 ноября, состоится прощание с юной манекенщицей.

"Прощание с Владой состоится в понедельник 20 ноября в 12 часов на улице Старцева (Статим)", — написала в соцсети "Вконтакте" мама модели Оксана Дзюба.

Подробностей о похоронах нет, сообщает РИА Новости.

По факту смерти россиянки расследуется уголовное дело. Расследованием смерти 14-летней модели займется отдел по особо важным делам.

Консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов ранее сообщал, что смерть произошла от полиорганной недостаточности.

Информация о наличии яда в крови скончавшейся россиянки не подтвердилась.