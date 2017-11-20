Стало известно, что патриарх Кирилл будет делать в свой день рождения

Сегодня стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует делать в день своего рождения.

Священнослужитель намерен утром в понедельник, 20 ноября, совершить литургию в храме Христа Спасителя, а затем приступить к своим обычным обязанностям. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-секретаря предстоятеля РПЦ Александра Волкова, никаких особенных торжеств в день 71-летия патриарха Кирилла не планируется.

Именинник предложил всем желающим сделать ему подарок или презентовать цветы, отправить средства на содержание больницы святителя Алексия.