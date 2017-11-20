Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР

Еще один город Челябинской области получил статус территории опережающего развития. Вчера, 19 ноября, было опубликовано постановление правительства, согласно которому статус ТОСЭР получил Верхний Уфалей.



Власти области и города, в котором после остановки единственного градообразующего предприятия «Уфалейникель» выросла безработица, провели большую работу по развитию инвестирования территории. Для жителей еженедельно проводили ярмарки вакансий, для города нашли 12 инвесторов, которые оказались готовы предоставить 860 новых рабочих мест. Обстановку поставил на личный контроль Борис Дубровский.



Губернатор региона Борис Дубровский рассказал, что получение статуса ТОСЭР имеет огромную важность для развития Верхнего Уфалея.

- Я по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с правительством Российской Федерации дала важный практический результат, – сказал он. – Это решение ожидалось многими, и в первую очередь – теми инвесторами, которые готовы или еще находятся в стадии решения по началу работы в качестве резидентов нового ТОСЭРа. Сейчас важно наполнить новую форму практическим содержанием, максимально эффективно и в короткие сроки использовать новые возможности для экономического подъема города.

Борис Дубровский выразил благодарность всем, кто принял участие во всех подготовительных работах, и уточнил, что теперь городским властям важно продолжать плодотворную работу с инвесторами. Отметим, что планируется получение аналогичного статуса ТОСЭР еще в трех городах Южного Урала. Это закрытые города: Озерск, Снежинск и Трехгорный. Как и в Верхнем Уфалее, это позволит инвесторам получить многие преференции и льготы для своей работы.