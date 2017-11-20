За сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в столице выпало около 15 процентов месячной нормы осадков.

В Гидрометцентре России сообщили, что соответствующие данные были зафиксированы в понедельник, 20 ноября, на метеостанции ВДНХ. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", месячная норма осадков в ноябре составляет 58 миллиметров.

Кроме того, большое количество осадков за 24 часа выпало в Павловском Посадке, Михайловском, Тушино, а также в Немчиновке и Коломне.