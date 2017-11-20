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//Общество 13+

За сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков

20 ноября 2017, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков
фото: globallookpress.com

За минувшие сутки в столице выпало около 15 процентов месячной нормы осадков.

В Гидрометцентре России сообщили, что соответствующие данные были зафиксированы в понедельник, 20 ноября, на метеостанции ВДНХ. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", месячная норма осадков в ноябре составляет 58 миллиметров.

Кроме того, большое количество осадков за 24 часа выпало в Павловском Посадке, Михайловском, Тушино, а также в Немчиновке и Коломне.

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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

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Бывшая сотрудница NASA заявила, что в прошлом веке люди уже высаживались на Марс

Бывшая сотрудница NASA сделала заявление, которое шокировало весь мир. По словам женщины, первая высадка человека на Марс уже состоялась в прошлом веке – историческое событие произошло в 1979 году.

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Пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода под Тамбовом

Пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода под Тамбовом

Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил под Тамбовом пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 19 ноября на одной из дорог в городе Рассказово.

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Вандалы залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве

На Украине вандалы в ночь на понедельник, 20 ноября, залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. На месте происшествия сейчас работает полиция. Злоумышленников ищут.

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В ходе конфликта в Москва-сити у охранника похитили табельное оружие

В ходе конфликта в Москва-сити у охранника похитили табельное оружие

Табельное оружие принадлежащее сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии, было утеряно при стрельбе на территории центра "Москвы-сити". Пистолет мог быть похищен одним из участников конфликта.

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Волочкова будет судиться из-за фото или примирится с бывшим любовником

Анастасия Волочкова хочет наказать своего бывшего любовника, ее интимные фотографии с которым оказались доступны в Интернете. Скандал с очень откровенными фотографиями балерины набирает обороты.

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Цена на бензин может подскочить до 50 рублей за литр

Цена на бензин может подскочить до 50 рублей за литр

Цены на бензин в России в 2018 году могут подскочить до 50 рублей за литр и даже выше. Литр бензина марки АИ-95 будет стоить более 53 рублей, - сообщило ФАН, со ссылкой на экспертов топливного рынка.

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У посетительницы московского бара украли шубу за 650 тысяч рублей

У посетительницы московского бара украли шубу за 650 тысяч рублей

В одном из баров в центре Москвы посетительница лишилась шубы. Инцидент произошел в доме 9 на улице Земляной вал после того, как женщина 1981 года рождения сняла верхнюю одежду и повесила ее на стул.

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За сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в столице выпало около 15 процентов месячной нормы осадков. В Гидрометцентре России сообщили, что соответствующие данные были зафиксированы в понедельник на метеостанции ВДНХ.

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Скрытый мейстрим Манчини сработал. «Зенит»- «Тосно» - 5:0

Скрытый мейстрим Манчини сработал. «Зенит»- «Тосно» - 5:0

«Зенит» вернулся в начало сезона и достойно отметил 10-летие первого чемпионства в рамках РФПЛ в атмосфере общего подъема и единения на стадионе «Крестовском». Пенальти и проход Кузяева – заслуга Шатова.

//Новости Гнездо.ру

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В тюрьме скончался всемирно известный преступник Чарльз Мэнсон

В тюрьме скончался всемирно известный преступник Чарльз Мэнсон

Всемирно известный американский преступник, серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался на 84-м году жизни в одной из тюрем США. Ранее сообщалось, что главарь "банды Мэнсона" попал в больницу.

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В РФ создадут три территории опережающего развития

В РФ создадут три территории опережающего развития

В России в скором времени будут созданы три новые территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующие постановления подписал российской премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Эксперты назвали сумму, в которую Brexit обходится средней британской семье

Эксперты назвали сумму, в которую Brexit обходится средней британской семье

Специалисты из лондонского центра Centre for Economic Performance провели исследование и выяснили, что начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза негативно сказалось на экономике страны.

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Президент Зимбабве не пожелал уйти в отставку и объявить об этом народу

Президент Зимбабве не пожелал уйти в отставку и объявить об этом народу

Лидер Зимбабве Роберт Мугабе не пожелал уходить в отставку и объявлять об этом в рамках своего телеобращения к народу. Политик заявил, что его положение как главы государства осталось неизменным.

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СМИ: к берегу Калифорнии могло прибить советский "корабль-призрак"

СМИ: к берегу Калифорнии могло прибить советский "корабль-призрак"

Накануне вечером ряд зарубежных изданий сообщил о том, что к берегу Калифорнии прибило корабль, который может быть лайнером под названием "Любовь Орлова", построенном еще во времена СССР.

//Происшествия

Девочке, выжившей после крушения самолета в Хабаровском крае, сделали операцию

Девочке, выжившей после крушения самолета в Хабаровском крае, сделали операцию

Рано утром в понедельник врачи прооперировали девочку, которая выжила в ходе крушения самолета в Хабаровском крае. Данную информацию сегодня предоставил официальный представитель правительства региона.

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Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V в пятницу был госпитализирован в Национальный госпиталь в Осло. В кратком сообщении пресс-службы королевского двора говорится, что причиной послужила инфекция.

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Google назвал самые взламываемые пароли

Google назвал самые взламываемые пароли

Компания Google совместно с Университетом Беркли представили доклад, согласно которому за год в руки хакеров попали почти полтора миллиарда логинов, паролей и других личных данных пользователей.

//Общество

Появилось видео, как охранник стрелкового клуба избил тележурналистку

Появилось видео, как охранник стрелкового клуба избил тележурналистку

Журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел с участием охранника стрелкового клуба на западе столицы.

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Пушкова удивила «запоздалая реакция» ОБСЕ на признание СМИ иностранными агентами

Пушкова удивила «запоздалая реакция» ОБСЕ на признание СМИ иностранными агентами

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира прекратить требования о регистрации СМИ США и России в качестве иноагентов.

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Снежная буря надвигается на Москву

Снежная буря надвигается на Москву

В столичном регионе в ближайшие часы пройдут обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» на своей странице в Instagram. Прогнозируется уменьшение видимости на дорогах.

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Юрий Лоза высказался по случаю смерти основателя AC/DC

Юрий Лоза высказался по случаю смерти основателя AC/DC

Известный российский певец Юрий Лоза рассказал о влиянии австралийской группы AC/DC на российского слушателя, комментируя смерть основателя коллектива Малькольма Янга, о которой недавно стало известно.

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Кадыров рассказал о напавших на полицейский пост в Чечне

Кадыров рассказал о напавших на полицейский пост в Чечне

Боевики, напавшие в ночь на воскресенье на пост полиции близ села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, планировали завладеть оружием "для последующего резонансного преступления", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Автор памятника Александру III ответил на критику

Автор памятника Александру III ответил на критику

Скульптор Андрей Ковальчук — создатель памятника Александру lll — абсолютно уверен в исторической правде своего произведения и не собирается в нем ничего менять, об этом рассказал РИА Новости сам автор памятника.

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Юлия Ковальчук показала дизайн комнаты дочки

Юлия Ковальчук показала дизайн комнаты дочки

Юлия Ковальчук показала поклонникам комнату, которую они с мужем Алексеем Чумаковым приготовили к рождению дочери. Ремонт в комнате осуществлялся при помощи специалистов из салона для детей и мам.

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Жители США наблюдали за несколькими НЛО в фиолетовом свечении

Жители США наблюдали за несколькими НЛО в фиолетовом свечении

Необычные светящиеся объекты, скрытые в ночном небе за облаками, увидели жители Лонг-Айленда. Очевидцы решили, что округлое фиолетовое свечение указывает на присутствие НЛО.

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