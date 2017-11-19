Google назвал самые взламываемые пароли

Компания Google совместно с Университетом Беркли представили доклад, согласно которому за год в руки хакеров попали почти полтора миллиарда логинов, паролей и других личных данных пользователей.

Согласно документу, 788 тыс. жертв взлома попались на вредоносное программное обеспечение, еще 12,4 млн сами скомпрометировали свои пароли в результате фишинга, а 1,9 млрд человек пострадали от глобальных взломов баз данных, информация из которых была выставлена на продажу на черных рынках.

Самым простым и взламываемым паролем стала комбинация цифр 123456. На втором месте оказался «password». Третью строчку занял пароль «123456789».

Отмечается, что 15% пострадавших от хакеров продолжают пользоваться скомпрометированными паролями на других ресурсах.

Ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили активизацию говорящих по-китайски хакеров и их нацеленность на РФ. За третий квартал было зафиксировано 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа.