Сергей Собянин назвал стоимость наземного метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что кардинально улучшить транспортную доступность ближнего Подмосковья можно только двумя способами: либо протянуть туда метро, либо перевести электрички в режим работы подземки.

Первый вариант — из области фантастики, считает Собянин. Второй вариант — модернизировать существующие пригородные линии, превратив тупиковые радиусы в сквозные диаметры. Стоимость проекта МЦД («Московские центральные диаметры») ожидается на уровне 40 миллиардов рублей. Финансирование будет разделено пополам с РЖД. Эти деньги пойдут на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, закупку подвижного состава - поезда будут ходить раз в шесть минут. Мэр Москвы уточнил, что это предварительные подсчёты для постройки первой очереди «центральных диаметров», в которую войдут от 7 до 17 новых станций «наземного метро».

Проект властей Москвы и РЖД по созданию сквозного железнодорожного сообщения городов ближнего Подмосковья через центр столицы 15 ноября одобрил президент РФ Владимир Путин. К 2025 году планируется создать семь диаметров с конечными остановками в Одинцове, Лобне, Нахабине, Подольске, Зеленограде, Раменском, Королеве, Железнодорожном.





