Лимузин маршала Жукова выставлен на продажу

В интернете размещено объявление о продаже кабриолета ЗИС-110В, который якобы принадлежал маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Владелец автомобиля просит за него 45 миллионов рублей.

Продавец сообщил РИА Новости, что у него есть документы и фотография, подтверждающие связь автомобиля и маршала.

В объявлении сказано, что автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 1950-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов. Позже автомобиль был передан Одесской киностудии, где его использовали во время киносъемок до 1974 года. Потом его купил работавший на киностудии шофер Виктор Сикачев, он стал использовать машину для обслуживания свадебных церемоний до 2006 года.