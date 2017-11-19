Житель Сургута купил лотерейный билет и стал обладателем астрономической суммы

Житель Сургута купил лотерейный билет и выиграл астрономическую сумму – 32 миллиона рублей.

В пресс-службе АО "ТД Столото" заявили сегодня, что это является абсолютным рекордом для данной лотереи. Уточняется, что житель Сургута смог угадать шесть чисел и получил 32 410 993 рубля. Как подчеркивает РИА "Новости", новоиспеченный миллионер купил билет всего за 50 рублей.

Согласно последней информации, предыдущий крупный выигрыш в этой лотерее достигал "всего лишь" 12,8 миллиона рублей.







