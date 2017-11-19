Сегодня было обнародовано возможное название моста в Крым.

Мария Волконская, которая является членом Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив и главным редактором "Крымской газеты", предложила назвать его "Президентским", поскольку транспортного перехода не было бы, если бы глава страны Владимир Путин не отдал соответствующее распоряжение.

Напомним, что 16 ноября было открыто онлайн-голосование, в рамках которого жители РФ смогут выбрать название для моста в Крым. Отдать свой голос каждый желающий может в течение месяца.