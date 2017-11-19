Грядущей зимой в парке "Останкино" проложат лыжню длиной около 5 километров.

Согласно последней информации, любители зимних прогулок на лыжах смогут кататься до середины марта вдоль парковых аллей. Заместитель главы управы по работе с населением Марина Борисова уточнила, что в парке "Останкино" также будет открыт бесплатный каток.



Кроме того, в Прудовом проезде около дома 10 уже работает каток, на котором не только катаются все желающие, но также тренируются молодые спортсмены из местной хоккейной команды, передает Агентство городских новостей "Москва".