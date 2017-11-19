СМИ опубликовали видео первого полета российского «летающего радара» А-100

В интернете появилось видео первого полета российского «летающего радара» А-100. Воздушное судно представляет собой многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения.

Ролик выложил на своей странице в социальной сети Instagram телеканал «Звезда». На опубликованных кадрах можно увидеть, как А-100 отрывается от взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что разработчики наделили самолет способностью обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении авиацией. Согласно планам, озвученным в российском министерстве обороны, первые «летающие радары» армия получит в 2020 году.