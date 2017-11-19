Депутат предложил лишить россиян дублированных фильмов и телепрограмм

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильм и программы. Соответствующее обращение парламентарий направил в Минобрнауки.

В документе, подготовленном Петровым, говорится, что перевод должен осуществляться только посредством субтитров. Как пояснил автор инициативы, она направлена на стимулирование у россиян интереса к изучению иностранных языков. Депутат сослался на опыт скандинавских стран, где некоторое время назад была внедрена подобная практика.

Предложение Владимира Петрова раскритиковал известный российский актер дубляжа Всеволод Кузнецов. В беседе с RT он отметил, что введение запрета приведет к тому, что россияне перестанут смотреть кино по телевизору и переключатся на интернет, где фильмы зачастую переводятся и озвучиваются непрофессионалами.