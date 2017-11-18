Видео с танцующим Дворковичем развеселило соцсети

В Instagram активное обсуждение спровоцировало видео, на котором запечатлен танцующий Аркадий Дворкович. Ролик был выложен в социальной сети в субботу.

Судя по опубликованным кадрам, они были сделаны на концерте шоумена Александра Реввы. Один их посетителей мероприятия снял, как заместитель председателя правительства России вышел на сцену и исполнил небольшой танцевальный номер.

В комментариях к видеозаписи многие пользователи признались, что позитивный вице-премьер вызвал у них улыбку, и отметили, что чиновники тоже имеют право на отдых. В числе людей, поставивших лайк ролику, оказался глава Чечни Рамзан Кадыров.