Собчак выложила фотографию с сыном Платоном в его день рождения
18 ноября 2017, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак выложила в интернет фотографию с сыном Платоном, которому в субботу исполнился год. Снимок появился на странице журналистки в Instagram.Публикация изображения спровоцировала дискуссию в комментариях под ним. Часть пользователей соцсети обвинила людей, поспешивших поздравить Собчак с радостным событием, в отсутствии ума. Оппоненты журналистки отметили, что россияне не должны удостаивать своим вниманием деятеля, который публично назвал их «генетическим отребьем».
Ранее сообщалось, что в интернете вызвало споры платье Ксении Собчак, в котором она пришла на церемонию вручения премии журнала Glamour.