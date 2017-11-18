Собчак выложила фотографию с сыном Платоном в его день рождения

Ксения Собчак выложила в интернет фотографию с сыном Платоном, которому в субботу исполнился год. Снимок появился на странице журналистки в Instagram.

Публикация изображения спровоцировала дискуссию в комментариях под ним. Часть пользователей соцсети обвинила людей, поспешивших поздравить Собчак с радостным событием, в отсутствии ума. Оппоненты журналистки отметили, что россияне не должны удостаивать своим вниманием деятеля, который публично назвал их «генетическим отребьем».

Ранее сообщалось, что в интернете вызвало споры платье Ксении Собчак, в котором она пришла на церемонию вручения премии журнала Glamour.