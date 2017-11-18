Прототип тяжёлого мотоцикла «Иж» разогнался до 100 км/ч за 3,5 секунды

На трассе «Формулы-1» в Сочи протестировали тяжелый мотоцикл «Иж». Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч. Масса двухколёсного авто — 510 килограммов. Его габариты - 2900х940х1250 мм.

Тест-драйв тяжелого мотоцикла «Иж» состоялся в минувшую пятницу. Впервые прототип тяжёлого мотоцикла «Иж» показали на форуме «Армия-2017». Владимир Путин увидел мощного и габаритного «железного коня» на выставке «Россия, устремленная в будущее».