На месте бывшего Черкизовского рынка построят дома по программе реновации

На месте бывшего Черкизовского рынка в Москве построят дома по программе реновации. Квартиры в новостройках получат жители района Измайлово, дома которых будут снесены.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пообещал квартиры в современных домах жителям "хрущевок" уже в 2019 году.

По словам чиновника, сейчас активно разрабатывается планировка района застройки, пересматривается проект планировки, чтобы он отвечал всем стандартам реновации.

Потребуется от шести до восьми месяцев на разработку планировки. Как отметил Хуснуллин, район, где был Черкизовский рынок, выгодный: рядом находятся две станции метро, транспортно-пересадочный узел, удобный выход на Щелковское шоссе.

Вещевой рынок, который называли "Черкизон", занимал 72 га.