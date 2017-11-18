В сети опубликованы новые "доказательства" того, что американское аэрокосмическое агентство NASA фальцифисировало информацию о высадке американских астронавтов на Луну.

Уже давно есть сомнения, что НАСА подделало "лунную" миссию США, которая состоялась в 1969 году.

Пользователь с ником Streetcap1 опубликовал фотографию с якобы изображением "американца на Луне". По его признанию, он перестал верить в высадку на Луну американцев после того, как рассмотрел снимки, - передает "ТВ-Звезда" со ссылкой на издание Daily Star.

"Это с фотографии Луны. Это отражение одного из козырьков космонавта, поэтому я подумал, что это выглядит немного странно", - пишет он.

Другие пользователи сети предположили, что на снимке может быть не астронавт, а другое существо.