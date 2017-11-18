Полмиллиарда рублей выиграла в лотерею 63-летняя пенсионерка из Воронежской обл.

Стало известно имя человека, который выиграл полмиллиарда рублей, точнее 506 миллионов рублей, в лотерее. 63-летняя женщина, проживающая в Воронежской области, получила сертификат в Москве.

Победителя лотереи, сорвавшего рекордный в России куш, ждали с 5 ноября. Семья пенсионерки рассказала, что планирует потратить миллионы не только на себя. Наталья Петровна с дочерью планируют часть выигрыш отдать на благотворительность, помочь своим родственникам.

Воронежские СМИ отмечают, что семья новоиспеченной миллионерши ранее жила очень скромно.

По первому билету они выиграли 129 рублей. И были очень рады. Второй билет вообще чуть не выкинули, даже не проверив, - сообщает Вести-Воронеж. Билет после розыгрыша лотереи 5 ноября пролежал на полке неделю, как ненужная бумажка. Интуиция Натальи Петровны подтолкнула её проверить номер билетика по интернету. И вот такая удача.