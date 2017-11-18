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Полмиллиарда рублей выиграла в лотерею 63-летняя пенсионерка из Воронежской обл.

18 ноября 2017, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Полмиллиарда рублей выиграла в лотерею 63-летняя пенсионерка из Воронежской обл.
фото: pixabay.com

Стало известно имя человека, который выиграл полмиллиарда рублей, точнее 506 миллионов рублей, в лотерее. 63-летняя женщина, проживающая в Воронежской области, получила сертификат в Москве.

Победителя лотереи, сорвавшего рекордный в России куш, ждали с 5 ноября.  Семья пенсионерки рассказала, что планирует потратить миллионы не только на себя. Наталья Петровна с дочерью планируют часть выигрыш отдать на благотворительность, помочь своим родственникам.

Воронежские СМИ отмечают, что семья новоиспеченной миллионерши ранее жила очень скромно.

По первому билету они выиграли 129 рублей. И были очень рады. Второй билет вообще чуть не выкинули, даже не проверив, - сообщает Вести-Воронеж. Билет после розыгрыша лотереи 5 ноября пролежал на полке неделю, как ненужная бумажка. Интуиция Натальи Петровны подтолкнула её проверить номер билетика по интернету. И вот такая удача.

 

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Полмиллиарда рублей выиграла в лотерею 63-летняя пенсионерка из Воронежской обл.

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«Дело шито белыми нитками»

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В Петербурге коллапс с «минированием» парализовал работу в школах и вузах

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К поиску пропавшей в Аргентине подлодки с экипажем подключилось НАСА

К поиску пропавшей в Аргентине подлодки с экипажем подключилось НАСА

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Сын Джигарханяна накинулся с обвинениями на Цымбалюк-Романовскую

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ЕР разработала предложения в проект закона о неналоговых платежах

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Россия является одной из главных целей для хакеров из Китая

Россия является одной из главных целей для хакеров из Китая

Эксперты по кибербезопасности обнаружили активизацию говорящих по-китайски хакеров и их нацеленность на РФ. За третий квартал было зафиксировано 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа.

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В Москве уберут турникеты из автобусов

В Москве уберут турникеты из автобусов

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Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж. Населенный пункт находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

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Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

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