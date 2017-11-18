В Петербурге коллапс с «минированием» парализовал работу в школах и вузах
18 ноября 2017, 09:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге в минувшую пятницу коллапс с «минированием» парализовал работу в школах, вузах и торговых центрах. Массовая эвакуация, начавшаяся с утра, коснулась 24 общеобразовательных заведений, пяти вузов, девяти торговых комплексов, автовокзала и генконсульства.
Электронные письма анонимов с сообщением о заложенных бомбах и звонки с угрозами подрыва начали поступать в администрации школ, вузов, торговых центров с 10:00.
В Красносельском районе эвакуировали общеобразовательную школу на улице Адмирала Коновалова № 547. Эвакуировали школьников и учителей и из соседней 549-й. Анонимные угрозы получили 24 общеобразовательных заведений в разных районах города. Всех учеников выводили на улицу и отправляли по домам. Школы обследовали сотрудники полиции и МЧС.
Так же экстренно эвакуировали студентов, преподавателей и посетителей пяти высших учебных заведений нескольких колледжей.
Злоумышленники вчера "заминировали" и девять крупных торговых центров: «Мега Парнас», «Балтийской жемчужины», «Радуги», «Июнь», «Китай город», «Жемчужная плаза», «Рио», «Меркурий» и «Монпансье».
В районе обеда массовая эвакуация коснулась и Генконсульства Финляндии.
Около 14 часов эвакуировали автовокзал на набережной Обводного канала, а затем и Большой драмтеатр.
(По материалам сайтов ntv.ru piter-news.net monavista.ru)