В Петербурге коллапс с «минированием» парализовал работу в школах и вузах

В Петербурге в минувшую пятницу коллапс с «минированием» парализовал работу в школах, вузах и торговых центрах. Массовая эвакуация, начавшаяся с утра, коснулась 24 общеобразовательных заведений, пяти вузов, девяти торговых комплексов, автовокзала и генконсульства.

Электронные письма анонимов с сообщением о заложенных бомбах и звонки с угрозами подрыва начали поступать в администрации школ, вузов, торговых центров с 10:00.

В Красносельском районе эвакуировали общеобразовательную школу на улице Адмирала Коновалова № 547. Эвакуировали школьников и учителей и из соседней 549-й. Анонимные угрозы получили 24 общеобразовательных заведений в разных районах города. Всех учеников выводили на улицу и отправляли по домам. Школы обследовали сотрудники полиции и МЧС.

Так же экстренно эвакуировали студентов, преподавателей и посетителей пяти высших учебных заведений нескольких колледжей.

Злоумышленники вчера "заминировали" и девять крупных торговых центров: «Мега Парнас», «Балтийской жемчужины», «Радуги», «Июнь», «Китай город», «Жемчужная плаза», «Рио», «Меркурий» и «Монпансье».

В районе обеда массовая эвакуация коснулась и Генконсульства Финляндии.

Около 14 часов эвакуировали автовокзал на набережной Обводного канала, а затем и Большой драмтеатр.

(По материалам сайтов ntv.ru piter-news.net monavista.ru)