Международному аэропорту в Московской области присвоено наименование "Жуковский". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Новый международный аэропорт создан на базе аэродрома Раменское Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, расположенного в подмосковном городе Жуковском. Распоряжение о присвоении воздушной гавани наименования "Жуковский" международному аэропорту в Московской области размещено на сайте правительства России.

Из четвертого московского аэропорта выполняются рейсы в Тель-Авив, в Тбилиси, Женеву, Бишкек, Баку, Рим, Стамбул, Рим.

Н. Е. Жуковский – российский учёный в области механики, основатель теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики, педагог и популяризатор науки, член-корреспондент РАН и член-корреспондент Петербургской академии наук.