Песков сообщил о 60 ложных звонках о бомбах на пути кортежа Путина в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о более 60 ложных звонков с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа президента РФ в Санкт-Петербург.

Владимир Путин в пятницу, 17 ноября, посетил Санкт-Петербург и принял участие в Культурном форуме.

По данным пресс-секретаря президента, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали из-за границы. 50 взрывных устройств якобы были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить глава государства с северной столице. Как подчеркнул Песков, звонки не повлияли на график работы российского лидера. Служба безопасности делала все возможное в этой ситуации.

Анонимные террористы пока не установлены.

"Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, несомненно, их найдут", — цитирует РИА Новости Пескова.

Волна телефонного терроризма накрыла Россию 11 сентября. С того дня почти ежедневно анонимные террористы угрожают разным российским регионам.