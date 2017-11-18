МИД РФ предупредил россиян об угрозе терактов в Европе и США в Новый год

Министерство иностранных дел РФ (МИД) оповестило россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах Европы и США в период новогодних праздников. Предупреждение действует на период с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года.

Сообщение МИД с предупреждением опубликовано в Twitter департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

На Западе с 20 декабря начинают отмечать католическое Рождество. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало туроператоров, продающих туры в страны Европы и США, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы.

Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в европейских странах и США, учитывать риски при поездках.