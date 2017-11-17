В Москве уберут турникеты из автобусов

В автобусах и трамваях большой вместимости с 1 января следующего года уберут турникеты. Об этом заявил Сергей Собянин. При этом, как отметил мэр, будет увеличено число контролеров.

Турникеты будут убраны из больших новых трамваев "Витязь" и автобусов особо большой вместимости. Как пояснил Сергей Собянин, власти были вынуждены создать турникетную систему. "Она очень помогла в наведении порядка. У нас количество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло почти на четверть", — отметил мэр Москвы в эфире телеканала "ТВ Центр".

Снятие турникетов на более чем 1,1 тыс. автобусах и трамваях не повлияет на стоимость проезда. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Будет усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов в салоне.