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В Москве уберут турникеты из автобусов

17 ноября 2017, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве уберут турникеты из автобусов

В автобусах и трамваях большой вместимости с 1 января следующего года уберут турникеты. Об этом заявил Сергей Собянин. При этом, как отметил мэр, будет увеличено число контролеров.

Турникеты будут убраны из больших новых трамваев "Витязь" и автобусов особо большой вместимости. Как пояснил Сергей Собянин, власти были вынуждены создать турникетную систему. "Она очень помогла в наведении порядка. У нас количество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло почти на четверть", — отметил мэр Москвы в эфире телеканала "ТВ Центр".

Снятие турникетов на более чем 1,1 тыс. автобусах и трамваях не повлияет на стоимость проезда. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  Будет усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов в салоне.

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ЕР разработала предложения в проект закона о неналоговых платежах

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Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж. Населенный пункт находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

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Ученые обнаружили близкую к Земле планету с земной атмосферой

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Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

Власти США стали чаще отказывать российским гражданам в получении гостевых виз — в этом году доля отказов возросла до максимума за 10 лет. Согласно статистике госдепа, она составила 11,61%.

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Древнегреческую могилу нашел на пляже в Евпатории местный житель

Древнегреческую могилу нашел на пляже в Евпатории местный житель

Случайный прохожий увидел в песке на одном из центральных пляжей Евпатории край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в местный краеведческий музей.

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В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом

В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом

Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в британском графстве Бакингемшир. Авария произошла над лесом в районе деревни Уаддесдон. К месту происшествия направлена группа для расследования причин инцидента.

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У берегов Аргентины исчезла боевая подводная лодка

У берегов Аргентины исчезла боевая подводная лодка

У берегов Аргентины пропала боевая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС страны. На борту субмарины находится экипаж в количестве 44 человек. Информация об инциденте содержится в сообщении ВМС Аргентины в Twitter.

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Звезда «Физрука» Кулаков стал отцом во второй раз

Звезда «Физрука» Кулаков стал отцом во второй раз

Евгений Кулаков, ставший известным после работы в сериале «Физрук», второй раз стал отцом. Теперь актер и его супруга Ольга Бужур будут воспитывать не только сына, но и дочку.

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Госдума отклонила законопроект о госрегулировании цен на продукты

Госдума РФ в первом чтении отклонила законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары, ограничивающий торговые надбавки на них. Он был внесён на рассмотрение депутатской фракцией КПРФ.

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На юго-западе Москвы украли кабель спецсвязи ФСБ

На юго-западе Москвы украли кабель спецсвязи ФСБ

На юго-западе Москвы из воинской части, находящейся под юрисдикцией ФСБ, неизвестные воры (или вор) украли кабель связи специальной линии. Ущерб, нанесённый преступниками, составил порядка 360 тысяч рублей.

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Кадыров призвал россиян подумать о безопасности и на Новый год приезжать в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян подумать о своей безопасности и на Новый год и зимние каникулы ехать не в Европу, а путешествовать по России, приезжать в Чечню.

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Столетняя годовщина Октябрьской революции: праздник или скорбь?

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Уфолог утверждает, что инопланетяне срочно покинули Землю

Уфолог утверждает, что инопланетяне срочно покинули Землю

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Кудрин доложил Путину о стратегии развития России до 2024 года

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в пятницу, 17 ноября, доложил Владимиру Путину о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года.

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Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

Водитель "скорой" чуть не убил фельдшера

В Кировской области в с.Верхошижемье водитель "скорой", только что заступивший на смену по необъяснимым причинам пытался проводом задушить ничего не подозревавшего фельдшера.

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В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

После возобновления продажи билетов на плацкарты на 2018 год сервис по покупке билетов на сайте РЖД работал со сбоями. В компании пояснили это проблемами на стороне банка-эквайера.

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