Древнегреческую могилу нашел на пляже в Евпатории местный житель

Случайный прохожий увидел в песке на одном из центральных пляжей Евпатории край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в местный краеведческий музей.

Выяснилось, что это древнегреческая плитовая могила конца IV — начала III века до нашей эры. До сих пор в этом районе подобных находок не делали, так что она является в своем роде уникальной. Археологи считают, что в могиле был захоронен ребенок. В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: игральные кости, два сосуда и небольшая монета.