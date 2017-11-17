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На юго-западе Москвы украли кабель спецсвязи ФСБ

17 ноября 2017, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-западе Москвы украли кабель спецсвязи ФСБ

На юго-западе Москвы из воинской части, находящейся под юрисдикцией ФСБ, неизвестные воры (или вор) украли кабель связи специальной линии. Ущерб, нанесённый преступниками, составил порядка 360 тысяч рублей.

Кража кабеля спецсвязи произошла из воинской части ФСБ, расположенной на улице Новочерёмушкинской, говорится в сообщении управления полиции Юго-Западного административного округа Москвы.

Сообщается, что средство связи было украдено из телефонного колодца. По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников. Следователи опрашивают сотрудников части и изучают видео с камер.

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