В столице заикание будут лечить с помощью Stand Up
17 ноября 2017, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Проект осуществят в центре патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения. По словам заведующего отделением логоневрозов Ивана Орлова, Stand Up объединяет творческий подход и тренировку речи. Пациенты смогут отработать навыки и закрепить результаты перед зрителями.
Ведущим проекта выбрали комика Льва Марселя, он сам страдает заиканием. Участники Stand Up будут придумывать шутки и делиться своими переживаниями на сцене. Присоединиться к проекту бесплатно может любой желающий. Проводить концерты планируют в течение года.
Формат юмористических выступлений Stand Up пользуется особой популярностью среди молодежи. Так, молодые люди до 24 лет рассказали, что среди развлекательных программ на телевидении отдают предпочтение одноименному шоу.