В столице заикание будут лечить с помощью Stand Up

Лечить заикание в столице будут с помощью Stand Up. Выступления в комедийном формате помогут избавиться от логоневрозов, сообщает портал "Москва 24".

Проект осуществят в центре патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения. По словам заведующего отделением логоневрозов Ивана Орлова, Stand Up объединяет творческий подход и тренировку речи. Пациенты смогут отработать навыки и закрепить результаты перед зрителями.

Ведущим проекта выбрали комика Льва Марселя, он сам страдает заиканием. Участники Stand Up будут придумывать шутки и делиться своими переживаниями на сцене. Присоединиться к проекту бесплатно может любой желающий. Проводить концерты планируют в течение года.