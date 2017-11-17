Кадыров призвал россиян подумать о безопасности и на Новый год приезжать в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян подумать о своей безопасности и на Новый год и зимние каникулы ехать не в Европу, а путешествовать по России, приезжать в Чечню. Как отметил Кадыров, сейчас в Европе время неспокойное, лучше поехать на Кавказ, на Байкал.

Чеченский лидер призывает россиян думать о своей безопасности и безопасности своих родных, а потому оставаться на праздники, во время которых в местах массового скопления людей могут происходить теракты, в России.

Рамзан Кадыров напомнил, что в нашей стране е очень много красивых мест: Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие. И что самое главное - "в России днем и ночью правоохранительные органы, силовые структуры работают, чтобы защитить своих граждан".

"В борьбе с терроризмом – мы передовая страна. Мы несем ответственность не только за жизни своих граждан, но и за иностранных туристов", — написал Кадыров в Telegram.

В Чечне он предложил посетить курорт "Серноводск-Кавказский", турбазы "Нихалоевские водопады", "Кезеной-Ам". Сам он любит российские поля, кавказские горы. "Наша Родина заслуживает того, чтобы мы любили ее, восхищались ее природой, изучали ее многонациональную культуру и географию. Любите Россию! Отдыхайте в России!" - добавил чеченский лидер.

Как считает Кадыров, "красоту страны нужно видеть своими глазами, а развитие внутреннего туризма, дает рост духовной культуре общества". Но и отгораживаться не надо, подчеркнул он.

Напомним, россиянам дадут каникулы на Новый год 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.