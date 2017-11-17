В сервисе продажи билетов на сайте РЖД произошел сбой

После возобновления продажи билетов на плацкарты на 2018 год сервис по покупке билетов на сайте РЖД работал со сбоями. В компании пояснили это проблемами на стороне банка-эквайера. ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

По состоянию на 12:20 на сайте компании над блоком поиска и покупки билетов появилось сообщение: "В связи с техническими неполадками на стороне банка-эквайера возможно замедление в работе сервиса продажи билетов". Менее чем через 20 минут сообщение пропало, но его успели заметить журналисты РБК.

В данный момент система работает штатно.

Позднее в РЖД пояснили, что причиной возникновения сбоя стала чрезмерная нагрузка на систему, которая возникла после открытия продажи плацкартных мест. Слишком большое количество желающих одновременно начали осуществлять операции, что и привело к перенапряжению сервиса.

Банк ВТБ опроверг информацию о том, что сбой в сервисе продаж билетов на сайте РЖД произошел по его вине. «Все системы ВТБ работали и работают в штатном режиме. Никаких жалоб от клиентов на недоступность ресурсов банка не поступало», — заявил «Ведомостям» представитель ВТБ.