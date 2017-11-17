Первый модернизированный подводный стратегический ракетоносец проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущен на воду. Крейсер "Князь Владимир" - четвертый по счету в семействе "Бореев".

Подводный крейсер "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он станет представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Три субмарины проекта "Борей" уже переданы ВМФ России, в 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", в 2015-м - "Император Александр III", в 2016-м - "Князь Пожарский". Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сегодня заявил, что создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подлодок на Тихоокеанском и Северном флотах, - сообщает ТАСС.