Пресс-секретарем Сергея Шойгу назначена журналистка Россияна Марковская

Выпускница факультета журналистики Дальневосточного федерального университета, поработавшая корреспондентом и телеведущей, Россияна Марковская назначена пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года. Получила профессию журналистики. Работала корреспондентом и ведущей новостей на канале ГТРК "Владивосток", в 2015 году стала корреспондентом телеканала "Звезда", а затем на каналах "Россия 24" и "Рен ТВ".

Марковская подтвердила ТАСС, что 15 ноября вышел приказ о ее назначении. По словам Россияны, она уже приступила к своим обязанностям пресс-секретаря главы Минобороны.

Как пояснила Марковская, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, передает РИА Новости. Генерал Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.