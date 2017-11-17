Пользователи Википедии «похоронили» Дмитрия Дюжева
17 ноября 2017, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Один из пользователей «Википедии» исправил страницу о популярном актере Дмитрии Дюжеве, написав, что артист умер 11 ноября 2017 года. Сейчас данные о смерти Дюжева удалены, но Google все еще выдает выдуманную дату.
Директор некоммерческого партнерства «Википедия РУ» Владимир Медейко пояснил радиостанции «Говорит Москва», что в этой ситуации система контроля достоверности сайта дала сбой.
Ранее Дмитрий Дюжев вспомнил о коротком романе с певицей Жанной Фриске. Дюжев после инцидента в аэропорту стал героем скандальной хроники. Телеведущий Борис Корчевников пригласил актера рассказать о своей судьбе.